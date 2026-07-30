Verlenging omgevingsvergunning Rijksweg 5 in Budel

De gemeente Cranendonck heeft besloten de termijn voor een omgevingsvergunning aan de Rijksweg 5 in Budel te verlengen. Deze verlenging geldt voor maximaal zes weken.

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Op 24 juli 2026 heeft de gemeente Cranendonck het besluit genomen om de termijn van de omgevingsvergunning met dossiernummer 489891 te verlengen. Deze vergunning betreft een omgevingsplanactiviteit voor het gebruik van statische opslag op de locatie aan de Rijksweg 5 in Budel.

De verlenging is puur ter kennisgeving en er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De termijnverlenging heeft betrekking op een periode van maximaal zes weken.