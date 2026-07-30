Deelsaneringsplan goedgekeurd voor Genderpark in Eindhoven

Burgemeester en Wethouders van Eindhoven hebben ingestemd met een deelsaneringsplan voor de Maria van Bourgondiëlaan in het Genderpark. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft namens Wooninc. de aanvraag behandeld.

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Op 30 juni 2026 heeft Tritium Advies B.V. uit Nuenen, namens Wooninc. te Eindhoven, een melding ingediend voor het deelsaneringsplan bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Deze aanvraag betreft de locatie Maria van Bourgondiëlaan, bekend als het Gendertoren Genderpark in Eindhoven.

Het besluit omvat meerdere onderdelen: de instemming met het saneringsplan, een starttijd voor de sanering, gebruiksbeperkingen op de locatie en voorschriften die aan de sanering zijn verbonden. De documenten liggen vanaf 30 juli 2026 zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en zijn digitaal in te zien via het officiële publicatieblad.