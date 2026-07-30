Terrasvergunning aangevraagd voor horecazaak in Eindhoven

Horecabedrijf S.H. Devens in Eindhoven heeft een terrasvergunning aangevraagd voor hun gevel aan de Edisonstraat. Deze aanvraag is op 27 juli ingediend.

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Het horecabedrijf S.H. Devens, gevestigd aan de Edisonstraat 33 in Eindhoven, heeft recent een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning. Deze vergunning betreft het gebruik van de openbare ruimte direct aan de gevel van het pand.

De aanvraag is op 27 juli ontvangen door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Momenteel ligt de aanvraag alleen ter kennisgeving en is er nog geen mogelijkheid tot bezwaar.