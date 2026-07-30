Mobiel puinbreken bij Van Rijckevorselweg in Vinkel gemeld

Er is een melding gedaan voor het mobiel puinbreken van 3080 ton steenachtige materialen aan de Van Rijckevorselweg 4 in Vinkel. Dit meldt de gemeente Den Bosch.

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Op de locatie aan de Van Rijckevorselweg 4 in Vinkel wordt een aanzienlijke hoeveelheid bouw- en slooppuin ter plekke fijngemaakt. Het gaat om 3080 ton aan steenachtige materialen die met een machine worden verwerkt.

De melding is op 13 juli 2026 ontvangen door de gemeente Den Bosch. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.