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Graafwerkzaamheden gemeld aan de Spoorlaan in Vught
Vandaag om 09:34
De gemeente Den Bosch heeft een melding ontvangen voor graafwerkzaamheden aan de Spoorlaan in Vught. Deze melding is op 22 juli 2026 binnengekomen.
De melding betreft werkzaamheden die zijn geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026072200611 en zaaknummer Z/511452. Voor deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het is handig om hierbij het zaaknummer te vermelden.
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