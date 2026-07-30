Parkeerverbod en afsluiting wegen tijdens kermis in Ommel

Van 12 tot 18 augustus gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen in Ommel vanwege de kermis. Het gaat om een parkeerverbod en afsluiting van enkele wegen.

Gevonden voor jou

De gemeente Asten heeft een parkeerverbod ingesteld op het Onze Lieve Vrouweplein in Ommel. Deze maatregel geldt van 12 augustus om acht uur 's ochtends tot 18 augustus om twee uur 's middags. Daarnaast worden er enkele weggedeeltes afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Het betreft onder andere het deel van de Kluisstraat tussen de Marialaan en Pastoor Vogelstraat. Deze afsluiting is van kracht van 14 augustus om één uur 's middags tot 17 augustus middernacht.