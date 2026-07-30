Parkeerverbod en wegafsluiting tijdens Beach Volley Festijn Heusden

Het Vorstermansplein in Heusden is van 13 tot 17 augustus deels afgesloten en er geldt een parkeerverbod vanwege het Beach Volley Festijn 2026.

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Om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens het Beach Volley Festijn in Heusden, heeft de gemeente Asten een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld. Vanaf 13 augustus om zeven uur 's ochtends tot 17 augustus om zes uur 's avonds geldt er een parkeerverbod op het Vorstermansplein.

Daarnaast is het gedeelte van het Vorstermansplein vanaf de kerk tot de inrit van de Gaard afgesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers. Deze afsluiting geldt van 14 augustus zeven uur 's ochtends tot en met 17 augustus zes uur 's avonds.