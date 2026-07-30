Vergunningaanvraag voor rioleringswerkzaamheden in Drimmelen

Op 16 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor rioleringswerkzaamheden aan de Prinsenpolderstraat en Vierendeelsestraat in Drimmelen. De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden en het bouwen van een bouwwerk.

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De aanvraag voor de rioleringswerkzaamheden is geregistreerd onder zaaknummer 2026-1342. Het doel van de werkzaamheden is om veranderingen in de riolering aan te brengen op de genoemde locaties. Dit kan invloed hebben op de omgeving, daarom wordt de aanvraag openbaar gemaakt.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen acht weken, maar deze termijn kan verlengd worden met zes weken als er meer informatie nodig is. Zodra er een besluit is genomen, worden de documenten openbaar gemaakt. Op dat moment is er gelegenheid om te reageren op de vergunningsbeslissing.