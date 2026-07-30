Vergunning voor bodemenergiesysteem in Made aangevraagd

Besteco Duurzame Energiesystemen B.V. heeft een vergunning aangevraagd voor een gesloten bodemenergiesysteem in Made. Het systeem is bedoeld voor een nieuw zorgcomplex aan de Klaassenstraat.

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In de gemeente Drimmelen is Besteco Duurzame Energiesystemen B.V. van plan een collectief gesloten bodemenergiesysteem te installeren. Dit systeem, dat onder de milieubelastende activiteiten valt, is bedoeld om energie te leveren aan een nieuwbouw zorgcomplex aan de Klaassenstraat in Made.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 9 juni 2026 ingediend. Deze aanvraag valt onder de regels van de Omgevingswet en zal volgens de standaard procedure worden behandeld. Na het nemen van een besluit kunnen betrokkenen hun bezwaren kenbaar maken.