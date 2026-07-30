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Meer appartementen in Loon op Zand: vergunning aangevraagd
Vandaag om 09:34
In Loon op Zand is een vergunning aangevraagd voor de bouw van vier appartementen aan de Kerkstraat, in plaats van de eerder geplande drie. De aanvraag is op 27 juli 2026 ingediend.
Aan de Kerkstraat 17 in Loon op Zand is een wijziging aangevraagd voor een eerder verleende omgevingsvergunning. Het plan is nu om vier appartementen te realiseren in plaats van drie. Deze aanpassing betreft de vergunning met nummer 0809Z2511423.
De aanvraag voor de gewijzigde vergunning is op 27 juli ontvangen door de gemeente. Dit betekent dat de bouwplannen voor het pand aan de Kerkstraat zijn uitgebreid, mits de aangepaste vergunning wordt goedgekeurd.
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