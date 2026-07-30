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Vergunning aangevraagd voor varkensstal in Liempde
Vandaag om 09:34
In Liempde is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van een varkensstal aan de Hamsestraat 5. De aanvraag betreft een wijziging in de dakconstructie en het plan voor de putten.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 28 juli 2026 ingediend onder registratienummer 2026072800365. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarbij de eerder verleende vergunning (nummer 1344700) wordt herzien.
Belangstellenden die de stukken willen inzien, kunnen contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Voor vragen kan men telefonisch of per e-mail een afspraak maken.
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