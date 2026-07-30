Boxtel: Verbouwing appartementengebouw Koraal gepland

In Boxtel is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouwing van appartementengebouw Koraal aan de Schijndelseweg 1. Het gebouw wordt aangepast voor groepswoningen en behandelruimtes. De aanvraag is op 28 juli 2026 ingediend.

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De verbouwing van het appartementengebouw Koraal in Boxtel omvat de herinrichting naar groepswoningen en behandelruimtes. Dit plan valt onder de omgevingsplanactiviteiten voor bouwprojecten. Voordat de verbouwing kan beginnen, moet de omgevingsvergunning worden goedgekeurd.

Belangstellenden die de aanvraagstukken willen inzien, kunnen een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een formeel bezwaar in te dienen tegen de aanvraag. Dit kan pas zodra de vergunning is verleend.