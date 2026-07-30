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Bomenkap aangevraagd in Boxtel
Vandaag om 09:34
In Boxtel is een vergunning aangevraagd voor het kappen van twee bomen aan de Elzengaard 11. Het gaat om een els en een magnolia in de voortuin. De aanvraag is op 27 juli ingediend.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning betreft de activiteit kappen. Er is geen herplanting van de bomen gepland. Dit kan invloed hebben op de uitstraling van de buurt en de biodiversiteit.
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