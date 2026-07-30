Helmond heft verbod stil te staan op bij Uiverlaan 104-106

De gemeente Helmond heeft besloten om het verbod stil te staan ter hoogte van Uiverlaan 104 en 106 op te heffen. Dit besluit is op 29 juli 2026 genomen vanwege de hoge parkeerdruk in de straat.

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Het verbod werd oorspronkelijk al in 1998 opgeheven, maar de gele streep die het verbod markeert, was door slijtage weer zichtbaar geworden. Hierdoor ontstond onbedoeld opnieuw een stilstandverbod. De gemeente heeft nu besloten om de gele streep definitief te verwijderen, waardoor extra parkeerplaatsen beschikbaar komen.

Ondanks een negatief advies van de politie, die vreest dat vrachtwagens de draai naar de hoofdrijbaan niet kunnen maken, heeft de gemeente besloten het verbod op te heffen. Uit een rijcurvetekening blijkt dat vrachtwagens, zoals vuilniswagens, de bocht wel kunnen maken met geparkeerde auto's ter hoogte van de voormalige gele streep.