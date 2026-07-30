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Vergunning aangevraagd voor dakwijziging in Helmond
Vandaag om 09:34
In Helmond is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van het dak op Zuid Koninginnewal 45 en 49. De aanvraag is op 20 juli 2026 ingediend en heeft zaaknummer 079453148128.
De aanvraag betreft alleen een kennisgeving en de plannen zijn niet ter inzage. Het is nog niet mogelijk om bezwaren in te dienen. Dit kan pas nadat het college een beslissing heeft genomen over de plannen. Zodra er een vergunning is verleend, zal deze worden gepubliceerd.
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