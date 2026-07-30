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Vergunning aangevraagd voor evenement Helmond Sport op 9 augustus

Vandaag om 09:34

Op 24 juli is een vergunning aangevraagd voor een evenement van Helmond Sport en SV De Braak op 9 augustus aan de Rembrandtlaan 26B in Helmond.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een activiteit die op 9 augustus 2026 zal plaatsvinden bij het stadion van Helmond Sport en SV De Braak. Het is momenteel een formele kennisgeving, wat betekent dat er nog geen bezwaren kunnen worden ingediend. Dit kan pas nadat de burgemeester een beslissing heeft genomen over de plannen. De verleende vergunningen worden later openbaar gemaakt.

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