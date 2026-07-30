Helmond wijst voetpad aan om gevaarlijke situaties te voorkomen

De gemeente Helmond heeft besloten een voetpad tussen Swalmstraat 1 en 15 officieel aan te wijzen. Dit gebeurt om gevaarlijke situaties tussen voetgangers en fietsers te voorkomen.

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Op 16 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Helmond besloten het voetpad langs de Swalmstraat officieel te maken. Dit is nodig omdat het pad eerder vaak gebruikt werd als parkeerplaats, wat de doorgang voor hulpdiensten belemmerde. Door het plaatsen van borden wordt het duidelijk dat het een voetpad is en er niet geparkeerd mag worden.

Het pad ligt naast de Middenloop, een druk fietspad waar eerder ook veel voetgangers liepen. Door het nieuwe voetpad moeten fietsers en voetgangers gescheiden blijven, wat de veiligheid ten goede komt. Het besluit treedt in werking zodra de borden zijn geplaatst.