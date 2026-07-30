Vergunning voor paddenpoel en zwemvijver in Huisseling verleend

De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een paddenpoel en zwemvijver aan de Hamstraat 4 in Huisseling. De vergunning is op 28 juli 2026 verstuurd.

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De nieuwe paddenpoel en zwemvijver aan de Hamstraat in Huisseling mogen over vier weken worden aangelegd. Deze termijn is bedoeld om belanghebbenden de kans te geven bezwaar te maken tegen de vergunning. Tijdens deze periode mag er nog niet worden begonnen met de werkzaamheden.

De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Oss en heeft kenmerk CLZ-00024983. Belanghebbenden die bezwaar willen maken, hebben zes weken de tijd vanaf de dag na verzending van de vergunning om hun bezwaarschrift in te dienen.