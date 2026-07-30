Opperkoningschieten Achtmaal vergunningsvrij op 23 augustus

De gemeente Zundert heeft ingestemd met het Opperkoningschieten in Achtmaal op 23 augustus. Dit evenement is aangemeld als vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Zundert heeft op 30 juni 2026 een melding ontvangen voor het organiseren van het Opperkoningschieten. Dit evenement vindt plaats op 23 augustus 2026 aan de Buntweg 7a in Achtmaal.

Voor deze melding zijn geen zienswijzen of bezwaren mogelijk. Wie vragen heeft of de melding wil inzien, kan contact opnemen met de gemeente Zundert via mail of telefoon.