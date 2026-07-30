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BBQ-evenement voor ledenvereniging in Wernhout aangekondigd
Vandaag om 09:40
Op 19 september 2026 wordt een BBQ voor de ledenvereniging gehouden in Wernhout. De gemeente Zundert heeft de melding voor dit vergunningsvrije evenement geaccepteerd.
De BBQ vindt plaats aan de Kleine Heistraat 16 b in Wernhout. De burgemeester van Zundert heeft op 15 juni 2026 de melding ontvangen en goedgekeurd. Het evenement is aangemeld onder zaaknummer 0879ZV202600752.
Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding. Voor vragen of inzage in de melding kan contact worden opgenomen met de gemeente Zundert via e-mail of telefoon.
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