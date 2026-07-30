Vergunning verleend voor Rijsbergse Vliegerdagen in augustus

De Rijsbergse Vliegerdagen mogen op 16 en 17 augustus 2026 plaatsvinden in Rijsbergen. De burgemeester van Zundert heeft op 28 juli groen licht gegeven voor het evenement.

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Op de locatie aan de Tiggeltsebergstraat 13 in Rijsbergen zullen de Rijsbergse Vliegerdagen gehouden worden. Dit besluit is vastgelegd onder zaaknummer 0879ZV202600217. De vergunning is verleend, wat betekent dat het evenement door kan gaan zoals gepland.

Mochten er verkeersmaatregelen nodig zijn, dan kun je deze terugvinden op de website van de gemeente Zundert. Voor vragen of om het besluit in te zien, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente via e-mail of telefoon.