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Pop-up koor Unanime op 29 september in Zundert

Vandaag om 09:40

Op 29 september 2026 zal een pop-up koor van Unanime optreden op het plein voor Markt 1 in Zundert. De burgemeester heeft de melding voor dit vergunningsvrije evenement op 13 juli goedgekeurd.

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Het pop-up koor van Unanime zal eind september zorgen voor een muzikale samenzang op het plein in Zundert. De gemeente heeft ingestemd met de melding van dit evenement, waardoor er geen vergunning nodig is.

Voor vragen over het evenement kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Zundert. Mailen kan naar [email protected] onder vermelding van publicatie 0879ZV202600849 of bel naar 076-5995600.

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