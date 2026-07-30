Dinerevenement in Rijsbergen van 28 tot 30 augustus

In Rijsbergen wordt van 28 tot en met 30 augustus een dinerevenement gehouden. De gemeente Zundert heeft de melding van dit vergunningsvrije evenement goedgekeurd.

Gevonden voor jou

De locatie voor het evenement is Ritseweg 2 in Rijsbergen. De melding is op 2 juli geregistreerd door de burgemeester van de gemeente Zundert onder zaaknummer 0879ZV202600831. Omdat het om een vergunningsvrij evenement gaat, is het niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen.