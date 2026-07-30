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Dinerevenement in Rijsbergen van 28 tot 30 augustus
Vandaag om 09:40
In Rijsbergen wordt van 28 tot en met 30 augustus een dinerevenement gehouden. De gemeente Zundert heeft de melding van dit vergunningsvrije evenement goedgekeurd.
De locatie voor het evenement is Ritseweg 2 in Rijsbergen. De melding is op 2 juli geregistreerd door de burgemeester van de gemeente Zundert onder zaaknummer 0879ZV202600831. Omdat het om een vergunningsvrij evenement gaat, is het niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen.
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