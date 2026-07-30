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Vergunningsaanvraag voor dakkapel in Steenbergen

Vandaag om 09:43

De gemeente Steenbergen heeft een aanvraag ontvangen voor het vergroten van de dakkapel aan de voor- en achterzijde van een woning aan de Welbergsedijk.

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Op 27 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een vergunningsaanvraag binnengekregen. Deze aanvraag betreft het uitbreiden van de dakkapel aan zowel de voor- als achterzijde van de woning aan de Welbergsedijk 69. Het aanvraagnummer is 0851Z260700001118.

Het besluit over deze aanvraag zal later worden gepubliceerd door de gemeente. Op dat moment kun je de stukken inzien en eventueel bezwaar maken.

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