Vergunningsaanvraag voor woninguitbreiding in Dinteloord

Op Boompjesdijk 48 in Dinteloord is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen en uitbreiden van een woning. De gemeente Steenbergen ontving de aanvraag op 23 juli 2026.

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Er is een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor een woning aan de Boompjesdijk in Dinteloord. Het gaat om een verbouwing en uitbreiding van de bestaande woning op het perceel.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260700001117. De gemeente Steenbergen zal later een besluit nemen over deze aanvraag. Inzage in de stukken of het indienen van bezwaar is op dit moment nog niet mogelijk.