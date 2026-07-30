Nieuwe regels voor transportcapaciteit woningbouw Reusel-De Mierden

Het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het aanvragen van transportcapaciteit voor woningbouwprojecten. Deze regels zijn bedoeld om de toewijzing van elektriciteitstransportcapaciteit in de gemeente eerlijk te verdelen.

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De beleidsregels richten zich op het prioriteren van transportcapaciteit voor woningbouwprojecten in de gemeente Reusel-De Mierden. Dit is belangrijk omdat de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beperkt is. De gemeente wil hiermee bijdragen aan voldoende woongelegenheid in gebieden waar de capaciteit onder druk staat.

Projectontwikkelaars kunnen tot en met 2 september 2026 projecten aanmelden via een digitaal formulier. Deze projecten worden op een volgordelijst geplaatst, die de gemeente gebruikt om prioriteit aan te vragen bij de netbeheerder. De volgorde op deze lijst wordt bepaald door de startdatum van de bouw, projectrijpheid en maatschappelijk belang.