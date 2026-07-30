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Omgevingsvergunning Sterksel ingetrokken door gemeente
Vandaag om 09:48
De gemeente Heeze-Leende heeft de omgevingsvergunning voor Pluimveebedrijf Sterksel aan het Turfven in Sterksel volledig ingetrokken. Het gaat om de vergunning voor het volledige veebestand van het bedrijf.
Het besluit tot intrekking werd genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende. De aanvraag voor deze omgevingsvergunning was op 9 juli 2025 ingediend. De stukken met betrekking tot dit besluit zijn tot zes weken na de bekendmaking in te zien bij de gemeente.
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