Omgevingsvergunning Sterksel ingetrokken door gemeente

De gemeente Heeze-Leende heeft de omgevingsvergunning voor Pluimveebedrijf Sterksel aan het Turfven in Sterksel volledig ingetrokken. Het gaat om de vergunning voor het volledige veebestand van het bedrijf.

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Het besluit tot intrekking werd genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende. De aanvraag voor deze omgevingsvergunning was op 9 juli 2025 ingediend. De stukken met betrekking tot dit besluit zijn tot zes weken na de bekendmaking in te zien bij de gemeente.