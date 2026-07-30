Beslistermijn omgevingsvergunning Schijndel verlengd

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning in Schijndel met zes weken verlengd. Het betreft een aanvraag voor het verbouwen van een bijgebouw tot mantelwoning aan de Bunderstraat.

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De omgevingsvergunning in kwestie heeft het zaaknummer OW-2026-3090. De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen over de aanvraag. Het gaat om het verbouwen van een bijgebouw tot een mantelwoning aan de Bunderstraat 24 in Schijndel.

Inwoners kunnen op dit moment nog niet reageren op de verlenging. Dit kan pas wanneer er een ontwerpbesluit beschikbaar is. Bezwaar maken is mogelijk nadat een definitief besluit is genomen.