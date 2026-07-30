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Omgevingsvergunning Kraaivenstraat Tilburg ingetrokken
Vandaag om 09:50
De gemeente Tilburg heeft de omgevingsvergunning voor de Kraaivenstraat 19 ingetrokken. Deze vergunning, verleend in 2020, is nooit uitgevoerd.
Op 27 juli 2026 heeft de gemeente Tilburg besloten de omgevingsvergunning voor Kraaivenstraat 19 in te trekken. Deze vergunning, met kenmerk Z-HZ_WABO-2020-02479, was verleend op 1 oktober 2020 voor het aanbrengen van een entresolvloer. Omdat de werkzaamheden nooit zijn uitgevoerd, is de vergunning nu ingetrokken.
Met het intrekken van de vergunning mogen de geplande werkzaamheden niet meer worden uitgevoerd. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00008512.
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