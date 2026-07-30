Vervangend hekwerk voor golfbaan in Mierlo aangevraagd

Op 22 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw hekwerk en ballenvanger bij Golfbaan De Gulbergen in Mierlo.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een vervangend hekwerk bij de driving range van de golfbaan, gelegen aan de Heiderschoor 26. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17713804726.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen. Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.