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Nieuwe leden benoemd in Sociale Kamer Geldrop-Mierlo
Vandaag om 09:50
Het college van Geldrop-Mierlo heeft per 21 juli 2026 nieuwe benoemingen gedaan voor de Sociale Kamer van de Commissie voor Bezwaarschriften en de Klachtencommissie.
Mevrouw Bijsterveld is herbenoemd als voorzitter van de Sociale Kamer. Daarnaast zijn mevrouw Van Galen en de heer Haex herbenoemd als leden. Een nieuw lid, mevrouw Roestenberg, is eveneens benoemd voor een termijn van vier jaar.
De benoemingen zijn vastgesteld tijdens de vergadering van het college op 21 juli 2026. De Sociale Kamer behandelt bezwaarschriften en klachten binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.
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