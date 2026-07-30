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Esdoorn aan Wilhelminalaan in Geldrop mogelijk gekapt

Vandaag om 09:50

De gemeente Geldrop heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een esdoorn aan de Wilhelminalaan. Deze aanvraag is op 21 juli binnengekomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een esdoorn ter hoogte van Wilhelminalaan 44 in Geldrop. De reden voor het kappen is niet vermeld, maar de aanvraagprocedure is in gang gezet. Het is belangrijk om te weten dat er op dit moment nog geen bezwaar kan worden gemaakt, omdat een besluit nog moet worden genomen.

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