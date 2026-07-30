Judotoernooi in Geldrop krijgt groen licht voor april 2027

Sporthal de Kievit in Geldrop heeft toestemming gekregen voor een judotoernooi op 10 en 11 april 2027. Het evenement zal beide dagen van zeven uur 's ochtends tot vijf uur 's middags plaatsvinden.

Gevonden voor jou

De vergunning voor het judotoernooi in Geldrop is op 20 juli 2026 verleend. Het evenement vindt plaats in Sporthal de Kievit, waar sportliefhebbers zich kunnen verheugen op twee dagen vol judoactiviteiten.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de aanvraag goedgekeurd, wat betekent dat de organisatie verder kan met de voorbereidingen. Het toernooi belooft een sportief weekend te worden voor deelnemers en toeschouwers.