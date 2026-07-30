Toestemming voor Dak van Brabant in Geldrop op 11 oktober 2026

Geldrop heeft toestemming verleend voor het evenement Dak van Brabant op 11 oktober 2026 op Gulbergen. Het besluit is op 17 juli 2026 verzonden.

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Het evenement Dak van Brabant zal plaatsvinden op Gulbergen in de gemeente Geldrop-Mierlo. De toestemming hiervoor is op 17 juli 2026 verleend. Het evenement staat gepland voor 11 oktober 2026. De vergunning is onderdeel van de verleende vergunningen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar te maken. Meer informatie is te verkrijgen via de gemeente Geldrop-Mierlo.