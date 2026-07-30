Vergunningsaanvraag voor rooien van bomen in Geldrop

Er is een aanvraag ingediend voor het rooien van drie bomen nabij Dommeldalseweg 3 in Geldrop. De gemeente heeft de aanvraag op 21 juli 2026 ontvangen.

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De aanvraag betreft het verwijderen van drie bomen ter hoogte van Dommeldalseweg 3 in Geldrop. Dit is een kennisgeving en er kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt. Dit is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.