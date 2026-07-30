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Vergunningsaanvraag voor rooien van bomen in Geldrop
Vandaag om 09:50
Er is een aanvraag ingediend voor het rooien van drie bomen nabij Dommeldalseweg 3 in Geldrop. De gemeente heeft de aanvraag op 21 juli 2026 ontvangen.
De aanvraag betreft het verwijderen van drie bomen ter hoogte van Dommeldalseweg 3 in Geldrop. Dit is een kennisgeving en er kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt. Dit is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.
Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan contact worden opgenomen met de gemeente Geldrop-Mierlo.
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