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Nieuwe kozijnen voor pand aan Schoolstraat in Mierlo
Vandaag om 09:50
De gemeente Mierlo heeft op 22 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het vervangen van kozijnen aan de Schoolstraat 2.
De aanvraag betreft een wijziging aan de gevel van het pand aan de Schoolstraat 2. Het gaat specifiek om het vervangen van de kozijnen. De vergunningaanvraag heeft het zaaknummer 17713804891. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.
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