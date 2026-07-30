Tijdelijke brug voor langzaam verkeer in Geldrop-Mierlo aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend voor een tijdelijke brug voor langzaam verkeer naast Spaarpot 135 in Geldrop-Mierlo. De aanvraag is op 27 juli 2026 ontvangen.

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Op het terrein naast Spaarpot 135 in Geldrop-Mierlo wordt een tijdelijke brug voor langzaam verkeer gepland. Deze aanvraag is op 27 juli 2026 bij de gemeente binnengekomen. Het gaat om een tijdelijke voorziening die geregistreerd staat onder zaaknummer 17713804720.

Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dit kan pas nadat er een officieel besluit is genomen door de gemeente. Voor meer informatie over de procedure kunnen belangstellenden terecht op de website van de gemeente Geldrop-Mierlo of contact opnemen via telefoonnummer (040) 289 38 93.