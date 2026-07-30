Advertentie
Melding meerjarenvergunning voor evenement in Valkenswaard
Vandaag om 09:53
De gemeente Valkenswaard heeft op 23 juli 2026 een melding ontvangen voor de Global Champions Arabians Tour aan de Maastrichterweg.
Op 23 juli 2026 ontving de gemeente Valkenswaard een melding voor activiteiten die vallen onder een meerjarenvergunning. Het betreft de Global Champions Arabians Tour, die op 12 september 2026 en 13 september 2027 plaatsvindt aan de Maastrichterweg 249.
De activiteiten zijn vastgelegd onder zaaknummer 0000506760. Omdat deze onder de meerjarenvergunning vallen, is het niet mogelijk om bezwaar of een zienswijze in te dienen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie