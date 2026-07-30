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Melding meerjarenvergunning voor evenement in Valkenswaard

Vandaag om 09:53

De gemeente Valkenswaard heeft op 23 juli 2026 een melding ontvangen voor de Global Champions Arabians Tour aan de Maastrichterweg.

Gevonden voor jou

Op 23 juli 2026 ontving de gemeente Valkenswaard een melding voor activiteiten die vallen onder een meerjarenvergunning. Het betreft de Global Champions Arabians Tour, die op 12 september 2026 en 13 september 2027 plaatsvindt aan de Maastrichterweg 249.

De activiteiten zijn vastgelegd onder zaaknummer 0000506760. Omdat deze onder de meerjarenvergunning vallen, is het niet mogelijk om bezwaar of een zienswijze in te dienen.

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