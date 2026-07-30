Auto met kenteken VIE-YR121 weggesleept in Valkenswaard

Op 23 juli 2026 is een auto met kenteken VIE-YR121 weggesleept van het Carillonplein in Valkenswaard. De parkeerplek moest vrij blijven voor de opbouw van de weekmarkt.

Gevonden voor jou

Het voertuig is overgebracht naar de bewaarplaats Van Eijck in Eindhoven. De eigenaar kan de auto daar ophalen, maar moet eerst de gemaakte kosten betalen.

Deze maatregel is genomen op basis van artikel 170, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994.