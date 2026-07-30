Puinbreken met mobiele machine op Ziel 14 in Roosendaal

Op Ziel 14 in Roosendaal zal binnenkort puin worden gebroken met een mobiele machine. Dit is bekendgemaakt door de gemeente op 28 juli 2026.

Gevonden voor jou

De activiteit betreft het breken van puin tot granulaat, een soort korrelmateriaal, met behulp van een mobiele puinbreker. Deze procedure is gemeld onder artikel 10.20 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

De werkzaamheden zijn gepland tussen week 34 en week 48 van 2026 en mogen maximaal zes werkdagen duren. Voor deze melding geldt dat er geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend. De melding is ook niet in te zien.