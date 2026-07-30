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Rectificatie vergunning voor autowascentrum in Roosendaal

Vandaag om 09:56

De omgevingsvergunning voor een autowascentrum aan de Leemstraat in Roosendaal is herzien vanwege een motiveringsgebrek. Het oorspronkelijke besluit werd op 2 februari 2026 genomen en is op 27 juli 2026 gerectificeerd.

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De locatie aan de Leemstraat 6 in Roosendaal krijgt een autowascentrum. De gemeente heeft de omgevingsvergunning gerectificeerd omdat er eerder een motiveringsgebrek was vastgesteld. Dit betekent dat de oorspronkelijke toelichting bij het besluit niet voldoende was.

De rectificatie is officieel op 27 juli 2026 verstuurd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaar indienen tegen dit besluit. Het registratienummer van de vergunning is 2025OPA044516.

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