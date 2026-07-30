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82 nieuwe appartementen in Veldhoven in aanvraag
Vandaag om 09:56
De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van 82 appartementen tussen de Witherenstraat en Magisterstraat. Deze aanvraag werd ingediend op 27 juli 2026.
De geplande appartementen zijn verdeeld over twee woongebouwen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01329.
Hoewel de aanvraag op dit moment niet ter inzage ligt, kunnen geïnteresseerden deze op verzoek inzien door contact op te nemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Veldhoven.
Er kan momenteel nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.
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