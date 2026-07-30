Omgevingsvergunning aangevraagd voor Habraken 2030 in Veldhoven

In Veldhoven is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van gebouw B aan Habraken 2030.

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De gemeente Veldhoven heeft op 27 juli 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft de wijziging van de indeling en het gebruik van gebouw B aan de Habraken 2030. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01330.

De aanvraag is niet openbaar in te zien, maar geïnteresseerden kunnen deze op verzoek bekijken. Momenteel is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit kan pas zodra er een besluit over de aanvraag is genomen.