Grondwerkzaamheden Smits en De Kleijn in Veldhoven

Smits en De Kleijn B.V. heeft een melding gedaan voor het toepassen van grond op Sportlaan 3 in Veldhoven. Dit is bedoeld om een bouwput aan te vullen na graafwerkzaamheden.

Gevonden voor jou

Op 2 juli 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven een melding ontvangen van Smits en De Kleijn B.V. Het bedrijf wil grond gebruiken om een bouwput op Sportlaan 3 aan te vullen. Het toepassen van grond betekent dat de grond ergens wordt gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om iets op te hogen of aan te leggen.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is puur een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 2026070200263 en gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-011330.