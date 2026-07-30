Uitbreiding bedrijfshal Willige Laagt in Liessel goedgekeurd

De gemeente heeft toestemming gegeven voor de uitbreiding van een bedrijfshal aan de Willige Laagt 13 in Liessel. Het besluit is op 28 juli 2026 genomen en de vergunning is verleend.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de bestaande bedrijfshal aan Willige Laagt 13 in Liessel is goedgekeurd. Dit betreft zowel bouwtechnische activiteiten als aanpassingen binnen het omgevingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2026-0415.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken bezwaar indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaar begon op 29 juli 2026. Voor meer informatie over de procedure kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente.