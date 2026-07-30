Vergunningaanvraag intocht Sinterklaas in Nuenen 2026

De Stichting Intocht Sint Nuenen heeft een vergunning aangevraagd voor de intocht en ontvangst van Sinterklaas op 15 november 2026 in Nuenen. De optocht eindigt bij de H. Clemenskerk.

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De route van de intocht loopt door verschillende straten in Nuenen, waaronder de Kerkstraat, Lindenlaan en Nassaustraat, en eindigt bij de H. Clemenskerk. Het evenement, dat jaarlijks veel bezoekers trekt, wordt georganiseerd door de Stichting Intocht Sint Nuenen.

Geïnteresseerden kunnen de aanvraag inzien door contact op te nemen met Annemarie van Gerwen op specifieke dagen en tijden via het telefoonnummer 040-2631631.