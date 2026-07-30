Vergunningaanvraag voor overkapping en silo's in Best

In Best is op 24 juli een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping en het wijzigen van de locatie van een mestvaalt en voedersilo's aan de Klaverhoekseweg.

Gevonden voor jou

De gemeente Best heeft de aanvraag ontvangen op 24 juli 2026. De aanvraag betreft een bouwactiviteit op het adres Klaverhoekseweg 30 in Best. Het dossiernummer voor deze aanvraag is Z2026-00001443.

De gemeente zal uiterlijk op 18 september 2026 beslissen of de vergunning wordt verleend. Indien nodig kan de gemeente de beslissingstermijn met maximaal zes weken verlengen. Een eventuele verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de oorspronkelijke aanvraag.