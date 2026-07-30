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Herontwikkeling winkelcentrum Westrand in Roosendaal op komst
Vandaag om 09:56
De gemeente Roosendaal heeft een ontwerp omgevingsplanwijziging opgesteld voor de herontwikkeling van het winkelcentrum en de directe omgeving in de wijk Westrand. Vanaf 3 augustus 2026 ligt het ontwerp zes weken ter inzage.
Het plan betreft het hart van de wijk Westrand en omvat percelen aan de Rembrandtgalerij, Sint Lucasplein en omliggende openbare ruimtes. Belanghebbenden kunnen het ontwerp digitaal bekijken via de landelijke voorziening en de gemeentelijke website.
Inwoners en organisaties kunnen vanaf 3 augustus 2026 hun mening geven over het plan. De gemeente Roosendaal heeft aangegeven dat reacties schriftelijk of digitaal ingediend kunnen worden, maar niet via e-mail. Na verwerking van alle reacties zal het college het voorstel aan de gemeenteraad voorleggen ter definitieve vaststelling.
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