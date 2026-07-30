Campingpark Het Zwarte Water plaatst propaantanks in De Mortel

Campingpark Het Zwarte Water in De Mortel heeft twee propaantanks geplaatst. Dit is gemeld bij de gemeente Gemert-Bakel als onderdeel van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Gevonden voor jou

Campingpark Het Zwarte Water aan de Breemhorstsedijk 65a in De Mortel heeft op 15 juni 2026 een melding ingediend voor het opslaan van propaan of propeen in opslagtanks. Het gaat om de plaatsing van twee propaantanks.

Deze melding is uitsluitend een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. De melding is geregistreerd onder het DSO-verzoeknummer 20260615 00914 en het zaaknummer Z-2026-010220.