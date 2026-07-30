Vught wijzigt omgevingsvergunning voor burgerwoning in Cromvoirt

De gemeente Vught heeft een omgevingsvergunning verleend voor een burgerwoning aan de St.-Lambertusstraat 108b in Cromvoirt. Het besluit wijkt af van het oorspronkelijke ontwerp, met name door een wijziging aan de achtergevel van het hoofdgebouw.

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De verleende omgevingsvergunning maakt het mogelijk om op het perceel een woning met bijbehorende bouwwerken te realiseren en de gronden voor bewoning te gebruiken. De gemeente heeft besloten af te wijken van het tijdelijke 'Omgevingsplan Vught' en het bestemmingsplan "Buitengebied Vught 2022" om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf vrijdag 24 juli 2026 gedurende zes weken in te zien. Belangstellenden kunnen de documenten bekijken via de website van de gemeente Vught, de officiële bekendmakingen, of de omgevingswet-website.